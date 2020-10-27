«Челси» проведет тренировку в России перед матчем с «Краснодаром», несмотря на опасения из-за коронавируса
09:23
«Челси» продолжит тренировку в России перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против «Краснодара», сообщает Daily Mail.
При этом «Бавария» отменила тренировку в Москве перед встречей с «Локомотивом» из-за опасений по поводу коронавируса.
Матч «Краснодар» — «Челси» пройдет 28 октября и начнется в 20:55 мск. Обе команды имеют по одному очку.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур
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