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«Челси» проведет тренировку в России перед матчем с «Краснодаром», несмотря на опасения из-за коронавируса

09:23
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«Челси» продолжит тренировку в России перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против «Краснодара», сообщает Daily Mail.

При этом «Бавария» отменила тренировку в Москве перед встречей с «Локомотивом» из-за опасений по поводу коронавируса.

Матч «Краснодар» — «Челси» пройдет 28 октября и начнется в 20:55 мск. Обе команды имеют по одному очку.

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