«Челси» и «Порту» назвали стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тиагу Силва, Рюдигер, Джеймс, Жоржинью, Канте, Чилуэлл, Маунт, Хаверц, Пулишич.

«Порту»: Марчесин, Вилсон Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду, Сержиу Оливейра, Груйич, Урибе, Корона, Марега, Отавиу.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени. В первой игре «Челси» победил 2:0.