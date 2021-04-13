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«Челси» — «Порту»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

21:13
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«Челси» и «Порту» назвали стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тиагу Силва, Рюдигер, Джеймс, Жоржинью, Канте, Чилуэлл, Маунт, Хаверц, Пулишич.

«Порту»: Марчесин, Вилсон Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду, Сержиу Оливейра, Груйич, Урибе, Корона, Марега, Отавиу.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени. В первой игре «Челси» победил 2:0.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры