«Челси» проиграл «Порту» на последней минуте, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Челси» проиграл «Порту» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу португальского клуба.

Единственный мяч был забит уже в добавленное ко второму тайму время. Нападающий «драконов» Мехди Тареми забил шикарным ударом через себя в падении.

Первая встреча закончилась гостевой победой лондонцев со счетом 2:0. Напомним, что оба матча проходили на нейтральном поле в испанской Севилье из-за коронавирусных ограничений.

Таким образом, «Челси» по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

В 1/2 финала «синие» сыграют с победителем пары «Реал» — «Ливерпуль».

Лига чемпионов

1/4 финала

«Челси» (Англия) — «Порту» (Португалия) — 0:1 (0:0)

Гол: Тареми, 90+4.

«Челси» (Англия): Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Рюдигер, Чилвелл, Джеймс, Жоржинью, Канте, Хаверц (Жиру, 90+2), Маунт (Зиех, 86), Пулишич.

«Порту»: Марчесин, Пепе, Мбемба, Манафа (Нану, 75), Сануси, Сержиу Оливейра (Виейра, 84), Груич (Тареми, 63), Отавиу, Урибе, Корона (Диас, 75), Марега (Эванилсон, 75).

Предупреждения: Сержиу Оливейра, 46. Корона, 74. Пепе, 82. Диас, 88. Тареми, 90+5.

Судья: Тюрпен (Франция).

13 апреля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

Первый матч: 2:0.