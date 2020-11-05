«Челси» обыграл «Ренн», Вернер сделал дубль
«Челси» победил «Ренн» (3:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
В составе победителей дубль сделал Тимо Вернер. Оба мяча он забил с пенальти. Также отличился Тэмми Абрахам. После удаления Далберта на 40-й минуте гости играли в меньшинстве.
«Челси» набрал семь очков и лидирует в группе. «Ренн» с одним очком на последнем месте.
Лига чемпионов
Группа Е
3-й тур
«Челси» — «Ренн» — 3:0 (2:0)
Голы: Вернер, 10 — с пенальти (1:0). Вернер, 41 — с пенальти (2:0). Абрахам, 50 (3:0).
«Челси»: Менди, Тиагу Силва (Рюдигер, 68), Зума, Чилвелл (Эмерсон, 63), Джеймс, Жоржинью, Канте (Ковачич, 63), Маунт, Вернер, Зиех (Хадсон-Одои, 75), Абрахам (Жиру, 63).
«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре, Далберт, Агерд, Н`Зонзи (Гренье, 62), Буриго, Леа Силики (Трюффер, 46), Гбохо (Дель Кастильо, 63), Гирасси (Юну, 76), Террье (Доку, 62).
Предупреждения: Далберт, 10. Канте, 26. Зиех, 32. Жоржинью, 65. Ковачич, 79. Дель Кастильо, 89.
Удаление: Далберт, 40.
Судья: Цвайер (Германия).
4 ноября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».