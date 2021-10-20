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«Челси» разгромил «Мальме» в Лиге чемпионов

20 октября, 23:53
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В матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Мальме» (4:0).

В составе победителей отличились Андерс Кристенсен, Кай Хаверц и Жоржинью, который оформил дубль с пенальти. Еще в первом тайме хозяева потеряли из-за травм сразу двух форвардов — Ромелу Лукаку и Тимо Вернера.

«Челси» набрал шесть очков и занимает второе место в группе Н. У «Мальме» ноль очков команда занимает последнее место в группе.

Лига чемпионов

Группа Н

3-й тур

«Челси» (Англия) — «Мальме» (Швеция) — 4:0 (2:0)

Челси — Мальме

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Евгений Петров все материалы автора

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