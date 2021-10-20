«Челси» разгромил «Мальме» в Лиге чемпионов
20 октября, 23:53
В матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Мальме» (4:0).
В составе победителей отличились Андерс Кристенсен, Кай Хаверц и Жоржинью, который оформил дубль с пенальти. Еще в первом тайме хозяева потеряли из-за травм сразу двух форвардов — Ромелу Лукаку и Тимо Вернера.
«Челси» набрал шесть очков и занимает второе место в группе Н. У «Мальме» ноль очков команда занимает последнее место в группе.
Лига чемпионов
Группа Н
3-й тур
«Челси» (Англия) — «Мальме» (Швеция) — 4:0 (2:0)
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