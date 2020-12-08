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«Краснодару» предстоит выездной матч с «Челси» в Лиге чемпионов

15:21
«Краснодар» сыграет с «Челси». Фото ФК «Краснодар».
«Краснодар» сыграет с «Челси». Фото ФК «Краснодар».
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В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ФК «Челси» примет «Краснодар». Игра состоится 9 декабря 2020 года. Начало в 23.00 по московскому времени.

«Челси» лидирует в группе Е, имея в активе 13 очков. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. У «Краснодара» четыре очка и третья позиция. Российский клуб после победы над «Ренном» (1:0) гарантировал путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

«Челси» в своих социальных сетях анонсировал матч с российским клубом, опубликовав картинку с пародией на кириллицу.

Главный тренер российского клуба Мурад Мусаев выразил желание пополнить рейтинг России в таблице коэффициентов.

«Я знаю, что общероссийские дела идут не очень хорошо, хотелось бы пополнить копилку очками, — сказал он. — Мы в квалификации добились две победы, в группе — одну. Если мы сможем своими действиями помочь общему рейтингу, будем только рады».

Мусаев — о готовности «Краснодара» к «Челси»: «Хотим пополнить российскую копилку очками»

В первом матче, который состоялся 28 октября в России, «Челси» победил 4:0. «Синие» занимают третье место в чемпионате Англии, имея в активе 22 очка в 11 матчах. «Краснодар» идет девятым в РПЛ — 24 очка в 17 играх.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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