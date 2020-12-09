«Игроки «Краснодара» унизили всех, не преклонив колено». В Англии резко осудили действия футболистов российского клуба

Перед началом матча группового турнира Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар» (1:1) три игрока российской команды не встали на колено в рамках акции Black Lives Matter (с англ. «Жизни черных важны»).

Главный тренер «быков» Мурад Мусаев вместе с Игорем Смольниковым, Кристианом Рамиресом и Александром Мартыновичем проигнорировали коленопреклонение. При этом все футболисты лондонской команды и сам Фрэнк Лэмпард приняли участие в акции.

«Трое игроков «Краснодара» не встали на колено», — написал в Twitter журналист Goal Низаар Кинселла.

«Ты говоришь про русских. Сильная история расизма», — отреагировал один из пользователей в комментариях.