«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов — 1:1. Счет на 24-й минуте открыл Реми Кабелла. Через четыре минуты Жоржиньо забил ответный мяч с пенальти.

Игра не имела для команд турнирного значения: «Челси» досрочно обеспечил себе первое место в группе, а «Краснодар» — третье и выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Лига чемпионов

Группа E

«Челси» (Англия) — «Краснодар» (Россия) — 1:1 (1:1)

Голы: Кабелла, 24 (0:1). Жоржинью, 28 — с пенальти (1:1).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Гилмор, Жоржинью, Ковачич (Канте, 74), Хаверц (Вернер, 74), Анджорин (Жиру, 80), Эмерсон, Абрахам.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович, Кайо (Сорокин, 74), Рамирес, Вилена, Кабелла (Камболов, 80), Олссон (Чернов, 80), Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 80), Берг (Марков, 90), Классон.

Предупреждение: Аспиликуэта, 82.

Судьи: Краловец. Мокруш, Патак (все — Чехия).

ВАР: Валери. Иррати (оба — Италия).

8 декабря. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».