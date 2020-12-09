Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Мартынович доволен ничьей в матче «Челси» — «Краснодар»

01:08

Капитан «Краснодара» Александр Мартынович остался доволен результатом матча группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).

— Что касается результата, его можно назвать удовлетворительным, — сказал Мартынович в эфире «Матч ТВ». — Дотерпели, но при этом у нас были хорошие моменты. Могли даже выйти вперед разок. Не хватило хладнокровия у чужих ворот.

До игры с «Локомотивом» достаточно дней, успеем восстановиться. Если ни у кого мышечных травм нет, все будут готовы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир