«Челси» — «Бенфика»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22.00 мск
«Челси» и «Бенфика» сыграют в Лиге чемпионов 30 сентября
«Челси» и «Бенфика» проведут матч во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Матч состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Челси» — «Бенфика» можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встреч игрового дня Лиги чемпионов.
Трансляцию матча в Лондоне в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» (контент стримингового сервиса доступен по подписке). В отдельном окне предлагается перекличка лучших моментов всех игр.
«Челси» в 1-м туре общего этапа уступил «Баварии» (1:3), а «Бенфика» — «Карабаху» (2:3).
Новости