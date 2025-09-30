«Челси» и «Бенфика» проведут матч во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Матч состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)

Следить за ключевыми событиями игры «Челси» — «Бенфика» можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встреч игрового дня Лиги чемпионов.

Трансляцию матча в Лондоне в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» (контент стримингового сервиса доступен по подписке). В отдельном окне предлагается перекличка лучших моментов всех игр.

«Челси» в 1-м туре общего этапа уступил «Баварии» (1:3), а «Бенфика» — «Карабаху» (2:3).