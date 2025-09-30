«Челси» и «Бенфика» встречаются в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Челси» — «Бенфика» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на сервис. Платформа также показывает перекличку лучших моментов игр в одном окне (в 22.00 мск).

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)

В первом туре общего этапа ЛЧ «Челси» проиграл «Баварии» (1:3), а «Бенфика» — «Карабаху» (2:3).