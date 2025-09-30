Футбол
30 сентября, 20:15

«Челси» — «Бенфика»: трансляция матча Лиги чемпионов онлайн

«Челси» и «Бенфика» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Челси» и «Бенфика» встречаются в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Матчи Лиги чемпионов 30&nbsp;сентября.«Челси» — «Бенфика», «Галатасарай» — «Ливерпуль», «Интер» — «Славия». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

«СЭ» ведет текстовую трансляцию вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Челси» — «Бенфика» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на сервис. Платформа также показывает перекличку лучших моментов игр в одном окне (в 22.00 мск).

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
30 сентября, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:0
Бенфика

В первом туре общего этапа ЛЧ «Челси» проиграл «Баварии» (1:3), а «Бенфика» — «Карабаху» (2:3).

