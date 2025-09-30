«Челси» — «Бенфика»: трансляция матча Лиги чемпионов онлайн
«Челси» и «Бенфика» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов
«Челси» и «Бенфика» встречаются в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Челси» — «Бенфика» также можно в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на сервис. Платформа также показывает перекличку лучших моментов игр в одном окне (в 22.00 мск).
В первом туре общего этапа ЛЧ «Челси» проиграл «Баварии» (1:3), а «Бенфика» — «Карабаху» (2:3).
