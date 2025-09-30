«Челси» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов благодаря автоголу Риоса

«Челси» победил «Бенфику» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0. Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

На 18-й минуте матча полузащитник португальской команды Ричард Риос забил автогол и вывел хозяев вперед. «Челси» на 90+6-й минуте остался в меньшинстве после удаления Жоао Педро за грубую игру.

Английская команда (3 очка) располагается на 17-й позиции в турнирной таблице. Клуб из Португалии (0) занимает 30-ю строчку.

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Челси» уступил «Баварии» (1:3), а «Бенфика» проиграла «Карабаху» (2:3).

Следующий матч в Лиге чемпионов «львы» проведут против «Аякса» 22 октября, «орлы» сыграют с «Ньюкаслом» днем ранее.