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«Челси» — «Бавария»: стартовые составы команд

22:02
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В матче 1/8 финала «Челси» сыграет с «Баварией». Матч пройдет в Лондоне.

Стали известны стартовые составы команд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси»: Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Жоржинью, Баркли, Ковачич, Джеймс, Маунт, Жиру.

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Киммих, Алаба, Дэвис, Тиагу, Коман, Мюллер, Гнабри, Левандовски.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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