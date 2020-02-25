В матче 1/8 финала «Челси» сыграет с «Баварией». Матч пройдет в Лондоне.

Стали известны стартовые составы команд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси»: Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Жоржинью, Баркли, Ковачич, Джеймс, Маунт, Жиру.

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Киммих, Алаба, Дэвис, Тиагу, Коман, Мюллер, Гнабри, Левандовски.