«Челси» и «Барселона» сыграют в Лиге чемпионов 25 ноября

«Челси» и «Барселона» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 25 ноября. Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.

25 ноября 2025, 23:00. Стэмфорд Бридж (Лондон)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Лондоне и всего игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Челси» — «Барселона» можно также в нашем матч-центре.

Матч в Лондоне в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Стриминговый сервис также предлагает в отдельном окне перекличку интересных моментов вечерних матчей (с 23.00 мск).

После четырех туров общего этапа «синие» набрали 7 очков и занимают 12-е место в таблице, у сине-гранатовых — также 7 очков и 11-я строчка.