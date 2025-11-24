«Челси» — «Барселона»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Челси» и «Барселона» сыграют в Лиге чемпионов 25 ноября
«Челси» и «Барселона» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 25 ноября. Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) начнется в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Лондоне и всего игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Челси» — «Барселона» можно также в нашем матч-центре.
Матч в Лондоне в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Стриминговый сервис также предлагает в отдельном окне перекличку интересных моментов вечерних матчей (с 23.00 мск).
После четырех туров общего этапа «синие» набрали 7 очков и занимают 12-е место в таблице, у сине-гранатовых — также 7 очков и 11-я строчка.
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