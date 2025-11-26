«Челси» разгромил «Барселону», каталонцы с 44-й минуты играли в меньшинстве

«Челси» одержал крупную победу над «Барселоной» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:0. Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

На 27-й минуте хозяева вышли вперед после автогола Жюля Кунде. На 55-й минуте Эстевао увеличил преимущество лондонцев, а на 73-й Лиам Делап довел счет до разгромного.

Гол Энцо Фернандеса на 24-й минуте был отменен после подсказки ВАР из-за положения вне игры.

«Челси» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Барселона» с 7 баллами опустилась на 15-ю строчку.

Следующий матч в турнире английская команда проведет 9 декабря на выезде против «Аталанты», а сине-гранатовые в этот же день примут «Айнтрахт».