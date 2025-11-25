«Челси» и «Барселона» сыграют в Лиге чемпионов 25 ноября

«Челси» и «Барселона» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 во вторник, 25 ноября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями игры «Челси» — «Барселона» можно в матч-центре на нашем сайте.

Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.

25 ноября 2025, 23:00. Стэмфорд Бридж (Лондон)

В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 4-м туре общего этапа ЛЧ синие сыграли вничью с «Карабахом» — 2:2. Каталонский клуб сыграл вничью с «Брюгге» — 3:3.