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25 ноября 2025, 20:20

«Челси» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Челси» и «Барселона» сыграют в Лиге чемпионов 25 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Энцо Фернандес, игрок ФК «Челси».
Фото Global Look Press

«Челси» и «Барселона» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 во вторник, 25 ноября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями игры «Челси» — «Барселона» можно в матч-центре на нашем сайте.

Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.
25 ноября 2025, 23:00. Стэмфорд Бридж (Лондон)
Челси
3:0
Барселона

В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 4-м туре общего этапа ЛЧ синие сыграли вничью с «Карабахом» — 2:2. Каталонский клуб сыграл вничью с «Брюгге» — 3:3.

&laquo;Челси&raquo; сыграет с &laquo;Барселоной&raquo; в&nbsp;Лиге чемпионов 25&nbsp;ноября.«Челси» — «Барселона», «Манчестер Сити» — «Байер»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
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