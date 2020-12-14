Чех считает, что «Челси» не повезло с жеребьевкой

Технический советник и вратарь «Челси» Петр Чех прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть против «Атлетико».

«Это сложный жребий, потому что у «Атлетико» большой опыт в Лиге чемпионов и в целом в еврокубках, — цитирует Чеха официальный сайт УЕФА. — Эта команда — всегда тяжелый соперник. Они прекрасно выступают в текущем чемпионате Испании. Мы играли с «Атлетико» в прошлом, и наши результаты против них были не такими хорошими, как нам бы хотелось».

38-летний Петр Чех, который ранее объявил о завершении карьеры, был внесен в заявку на сезон на случай кадровых потерь, связанных с пандемией коронавируса.