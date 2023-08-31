Чеферин заявил, что клубы из Саудовской Аравии не будут участвовать в Лиге чемпионов УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на информацию о том, что клубы из Саудовской Аравии могут получить право выступать в Лиге чемпионов.

«Только европейские клубы смогут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций», — приводит слова Чеферина Goal.

Кроме того, глава УЕФА заявил, что финал Лиги чемпионов не будет проводиться в США:

«Подать заявку на проведение финала могут только европейские федерации, даже не клубы. Нам пришлось бы изменить все наши правила, а мы этого не хотим», — добавил Чеферин.

16 августа появилась информация, что клубы из Саудовской Аравии хотели бы получать wild-кард для участия в Лиге чемпионов УЕФА.