Часть доходов Лиги чемпионов предложили пускать на финансирование малых клубов

Союз европейских клубов выступает за сокращение растущего разрыва в уровне финансирования в футболе. В организации предложили выделять не менее 5 процентов доходов от трансляций и рекламы Лиги чемпионов и других соревнований УЕФА в пользу клубов, которые не принимали в них участия, но воспитывали игроков — участников турниров в начале их карьеры.

Планируется, что по итогам текущего года валовой доход Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит на менее 4,44 миллиарда евро, а 5 процентов от этой суммы — 220 миллионов евро.

По подсчетам Союза европейских клубов, каждый из 400 небольших европейских клубов благодаря новой инициативе мог бы получить не менее 440 тысяч евро.