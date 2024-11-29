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Чанов назвал верным решение Худякова перейти из «Локомотива» в «Штурм»

Даниил Аршавский
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал игру голкипера Даниила Худякова за «Штурм» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

27 ноября 20-летний россиянин не пропустил ни одного гола в своем дебютном матче за «Штурм».

«Я всегда очень рад, когда наши ребята попадают в Европу и показывают свой уровень. Худяков принял для себя непростое решение — покинуть родной клуб, и оно кажется правильным, раз он там получает возможность играть. Могу только пожелать ему удачи и без травм. Приятно, что несмотря на все санкции, наши вратари поддерживают имидж российской школы», — цитирует Чанова «ВсеПроСпорт».

Худяков присоединился к «Штурму» в июле 2024 года, подписав контракт до лета 2028 года.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Даниил Худяков
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Жирона
ФК Штурм
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