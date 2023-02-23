Чалханоглу признан лучшим игроком матча «Интер» — «Порту»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:0). После игры турку вручили памятный приз.

Группа технических наблюдателей УЕФА отметила: «Все опасные ситуации «Интера» были созданы им или через него. Эта ситуация не изменилась даже после того, как он сменил позицию после выхода на поле Брозовича».

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.