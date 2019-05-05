Турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром обслужит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Барселона", информирует официальный сайт УЕФА.

Встреча пройдет 7 мая на стадионе "Энфилд". Начало – в 22.00 по московскому времени. Первый матч завершился победой каталонцев со счетом 3:0.

42-летнему рефери будут помогать ассистенты Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Резервный судья – португалец Артур Диаш. Видеопомощники рефери – Феликс Цвайер и Саша Штегеманн из Германии.

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