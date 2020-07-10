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CAS может оправдать «Манчестер Сити» и аннулировать дисквалификацию от УЕФА

10 июля 2020, 19:27
Домашний стадион «Ман Сити». Фото ФК «Манчестер Сити».
Домашний стадион «Ман Сити». Фото ФК «Манчестер Сити».
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) завершил слушания по делу «Манчестер Сити», в феврале подавшего апелляцию на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить клубу участвовать в еврокубках на два года.

Как утверждает в Twitter журналист Иэн Чизмен, CAS примет сторону английского клуба. Дисквалификация будет снята. Официально об этом может быть объявлено в ближайшие дни.

В середине февраля УЕФА наказал «Манчестер Сити» за нарушение правил финансового fair play. Команде запретили на два следующих сезона участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Кроме того, английский клуб был оштрафован на 30 миллионов евро.

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