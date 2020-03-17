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CAS из-за коронавируса приостановил все дела до начала мая. Апелляция «Ман Сити» отложена

12:47
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Спортивный арбитражный суд из-за коронавируса приостановил все дела до начала мая, сообщает BBC.

Это означает, что апелляция «Манчестер Сити» по делу о двухлетнем запрете на участие в Лиге чемпионов приостановлена.

CAS может не успеет разобрать дело до начала следующего сезона розыгрыша сезона.

«Манчестер Сити» может не выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне даже в случае оправдательного приговора.

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