CAS из-за коронавируса приостановил все дела до начала мая. Апелляция «Ман Сити» отложена

Спортивный арбитражный суд из-за коронавируса приостановил все дела до начала мая, сообщает BBC.

Это означает, что апелляция «Манчестер Сити» по делу о двухлетнем запрете на участие в Лиге чемпионов приостановлена.

CAS может не успеет разобрать дело до начала следующего сезона розыгрыша сезона.

«Манчестер Сити» может не выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне даже в случае оправдательного приговора.