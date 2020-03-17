CAS из-за коронавируса приостановил все дела до начала мая. Апелляция «Ман Сити» отложена
12:47
Спортивный арбитражный суд из-за коронавируса приостановил все дела до начала мая, сообщает BBC.
Это означает, что апелляция «Манчестер Сити» по делу о двухлетнем запрете на участие в Лиге чемпионов приостановлена.
CAS может не успеет разобрать дело до начала следующего сезона розыгрыша сезона.
«Манчестер Сити» может не выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне даже в случае оправдательного приговора.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020