Cadena Ser: еврокубки будут доиграны в один круг

Ассоциация европейских клубов (ECA) и УЕФА достигли соглашения о завершении нынешнего сезона. По данным Cadena Ser, все чемпонаты планируется доиграть до проведения отложенных игр еврокубков, намеченных на конец августа.

Все еврокубковые игры пройдут без зрителей, причем вместо двух игр команды будут проводить по одной на каждом этапе.

Из-за пандемии коронавируса был приостановлен розыгрыш всех европейских турниров, кроме чемпионата Белоруссии. В мире также проводятся турниры в Бурунди, Таджикистане, Никарагуа и Тайване.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 887 415 человек. Зафиксировано 117 561 летальный исход от инфекции, вылечились 438 072 человека.