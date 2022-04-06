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Лескотт о победе «Сити» над «Атлетико»: «Второй тайм был примером того, что Гвардиола перемудрил, но в хорошем смысле

Бывший защитник «Манчестер Сити» Лескотт похвалил Гвардиолу за победу над «Атлетико»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт прокомментировал победу «горожан» над «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Второй тайм был примером того, что Гвардиола перемудрил, но в хорошем смысле, — приводит слова Лескотта официальный сайт УЕФА. — Проанализировав то, где возникают свободные зоны на поле и откуда можно угрожать воротам соперника. «Манчестер Сити» добился своего».

Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. Единственный гол в игре на 70-й минуте забил де Брейне. Ответный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034654--man-city-vs-atletico/
Хосеп Гвардиола
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