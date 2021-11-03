Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил игру вратаря питерского клуба Станислава Крицюка в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4).

«Понятно, если сравнить между собой Крицюка и Кержакова, то у каждого будут свои сильные качества, и какие-то недостатки. Но я бы не стал делать какие-то выводы на тему, кто сильнее, а кто нет. Я не могу знать, кто здоров сейчас, и в какой находится форме.

В клубе есть тренеры, они делают свою работу и принимают решение по голкиперам. Оценивают их в тренировочном процессе, оценивают их игру, и по итогу — по их решениям в стартовом составе оказывается тот голкипер, на которого рассчитывает тренерский штаб, который, по их мнению, сильнее. Я не могу предположить, в каком состоянии находится сейчас Миша Кержаков. Кержаков и Крицюк — два равноценных вратаря с точки зрения вратарских качеств, мастерства и опыта", — сказал Малафеев «СЭ».

«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (12 баллов) располагается на первой строчке.