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31 мая 2025, 18:02

Каррера о финале Лиги чемпионов: «Надеюсь, что «Интер» победит!»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером».

«Это две сильные команды, и я надеюсь, что «Интер» победит! «Интер» — это больше тренерская команда, они добиваются результата благодаря совместной работе. В то время как у «ПСЖ» больше получается за счет индивидуальных качеств определенных игроков», — сказал Каррера «СЭ».

Финал Лиги чемпионов-2024/25 между «ПСЖ» и «Интером» пройдет в Мюнхене, начало матча в 22:00 мск.

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Массимо Каррера
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