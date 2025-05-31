Каррера о финале Лиги чемпионов: «Надеюсь, что «Интер» победит!»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером».

«Это две сильные команды, и я надеюсь, что «Интер» победит! «Интер» — это больше тренерская команда, они добиваются результата благодаря совместной работе. В то время как у «ПСЖ» больше получается за счет индивидуальных качеств определенных игроков», — сказал Каррера «СЭ».

Финал Лиги чемпионов-2024/25 между «ПСЖ» и «Интером» пройдет в Мюнхене, начало матча в 22:00 мск.

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