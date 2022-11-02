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Сегодня, 14:13

Семин назвал Хвичу лидером «Наполи»: «Он всем покажет в Лиге чемпионов свое мастерство»

Семин назвал Хвичу лидером «Наполи»
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру Хвичи Кварацхелии на групповом этапе Лиги чемпионов за «Наполи».

«Хвича отлично пользуется своим главным качеством — дриблингом. Он развивает его каждый год. В каждом возрасте он отличался этим. Поэтому его и заметили скауты европейских клубов. Он лидер «Напои». Он один из лучших игроков «Наполи», команда у них отличная. Думаю, что они далеко пройдут в Лиге Чемпионов. Хвича там всем покажет свое мастерство», — сказал Семин корреспонденту «СЭ».

В этом сезоне Кварацхелия сыграл за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Хвича Кварацхелия
Юрий Семин
2
2
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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