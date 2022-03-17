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Руди Гарсия: «Челси» безупречно сыграл в ответном матче против «Лилля»

Бывший тренер «Лилля» Руди Гарсия назвал безупречной игру «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Лилля» Руди Гарсия прокомментировал поражение команды от «Челси» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Челси» был просто безупречен. «Лилль» пытался прессинговать, даже повел в счете, но соперник сохранял хладнокровие. Гол Пулишича стал поворотным моментом в матче.
Теперь я с интересом жду жеребьевки четвертьфинала, пусть до этой стадии и не дошел ни один французский клуб", — приводит BBC Sport слова Гарсии.

«Челси» обыграл «Лилль» по сумме двух встреч со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится завтра, 18 марта.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
ФК Челси
Руди Гарсия
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