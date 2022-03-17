Руди Гарсия: «Челси» безупречно сыграл в ответном матче против «Лилля»

Бывший главный тренер «Лилля» Руди Гарсия прокомментировал поражение команды от «Челси» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Челси» был просто безупречен. «Лилль» пытался прессинговать, даже повел в счете, но соперник сохранял хладнокровие. Гол Пулишича стал поворотным моментом в матче.

Теперь я с интересом жду жеребьевки четвертьфинала, пусть до этой стадии и не дошел ни один французский клуб", — приводит BBC Sport слова Гарсии.

«Челси» обыграл «Лилль» по сумме двух встреч со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится завтра, 18 марта.