Руди Гарсия: «Челси» безупречно сыграл в ответном матче против «Лилля»
Бывший тренер «Лилля» Руди Гарсия назвал безупречной игру «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Бывший главный тренер «Лилля» Руди Гарсия прокомментировал поражение команды от «Челси» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Челси» был просто безупречен. «Лилль» пытался прессинговать, даже повел в счете, но соперник сохранял хладнокровие. Гол Пулишича стал поворотным моментом в матче.
Теперь я с интересом жду жеребьевки четвертьфинала, пусть до этой стадии и не дошел ни один французский клуб", — приводит BBC Sport слова Гарсии.
«Челси» обыграл «Лилль» по сумме двух встреч со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится завтра, 18 марта.
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