26 августа 2025, 23:04

Бывший тренер «Кайрата» Бородюк о выходе команды в общий этап ЛЧ: «Знаковое событие! Президент клуба мечтал об этом»

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболисты «Кайрата» во время серии пенальти с «Селтиком».
Фото Reuters

Бывший главный тренер «Кайрата» Александр Бородюк в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход казахстанской команды в общий этап Лиги чемпионов.

«Кайрат» победил «Селтик» в ответном матче четвертого квалификационного раунда ЛЧ. Двухматчевое противостояние завершилось вничью (0:0, 0:0), в серии пенальти казахстанская команда одержала победу со счетом 3:2.

«Хочу поздравить президента клуба Кайрата Советаевича Боранбаева с историческим событием, весь клуб, сотрудников, игроков, тренерский штаб. Для «Кайрата» это знаковое событие! У клуба давно создана вся инфраструктура, у президента клуба была мечта, чтобы его команда играла в Лиге чемпионов. Он целеустремленный человек, добился этого, желаю клубу достойно выступить в Лиге чемпионов. Завтра позвоню в клуб, поздравлю», — сказал Бородюк «СЭ».

«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом после «Астаны» (сезон-2015/16), который вышел в групповой/общий этап Лиги чемпионов.

  • Прораб.

    Поздравления казахским братьям!

    27.08.2025

    • «Кайрат» по пенальти победил «Селтик» и сыграет в общем этапе Лиги чемпионов

