Бывший тренер «Челси» разочарован результатом «Порту» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Челси» Гленн Ходдл высказал мнение о результате матчей с «Порту» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0, 0:1).

«Это была зрелая, профессиональная игра со стороны «Челси». До ее начала я говорил, что считаю выбранный стартовый состав наилучшим, и это нашло свое подтверждение на поле. Но в «Порту» я разочарован», – цитирует Ходдла пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.

«Челси» по сумме двух встреч прошел в полуфинал Лиги чемпионов. В следующей стадии турнира команда встретится с победителем пары «Ливерпуль» – «Реал».