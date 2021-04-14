Бывший тренер «Челси» разочарован результатом «Порту» в 1/4 финала Лиги чемпионов
10:33
Бывший главный тренер «Челси» Гленн Ходдл высказал мнение о результате матчей с «Порту» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0, 0:1).
«Это была зрелая, профессиональная игра со стороны «Челси». До ее начала я говорил, что считаю выбранный стартовый состав наилучшим, и это нашло свое подтверждение на поле. Но в «Порту» я разочарован», – цитирует Ходдла пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.
«Челси» по сумме двух встреч прошел в полуфинал Лиги чемпионов. В следующей стадии турнира команда встретится с победителем пары «Ливерпуль» – «Реал».
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029493--chelsea-vs-porto/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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