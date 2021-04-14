Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Бывший тренер «Челси» разочарован результатом «Порту» в 1/4 финала Лиги чемпионов

10:33
Теги:

Бывший главный тренер «Челси» Гленн Ходдл высказал мнение о результате матчей с «Порту» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0, 0:1).

«Это была зрелая, профессиональная игра со стороны «Челси». До ее начала я говорил, что считаю выбранный стартовый состав наилучшим, и это нашло свое подтверждение на поле. Но в «Порту» я разочарован», – цитирует Ходдла пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.

«Челси» по сумме двух встреч прошел в полуфинал Лиги чемпионов. В следующей стадии турнира команда встретится с победителем пары «Ливерпуль» – «Реал».

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029493--chelsea-vs-porto/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры