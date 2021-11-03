Смородская: «Если Дзюба будет выходить на поле с первых минут, он не будет столько забивать»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» высказалась об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4).
«Семак выпускает Дзюбу порционно, чтобы он принес пользу команде, а не чтобы он просто отбыл номер на поле весь матч. Вы на тренировках не присутствуете, так же как и я. Тренер видит лучше. Если Дзюба будет выходить с первых минут, он не будет столько забивать и отдавать», — сказала Смородская «СЭ».
Дзюба вышел на замену на 74-й минуте встречи с «Ювентусом» и сделал результативную передачу.
«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (12 баллов) располагается на первой строчке.
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