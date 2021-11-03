Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение «Зенита» от «Ювентуса» (2:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

«Мне жаль, что мы так выступаем в Лиге чемпионов. «Зенит» — наша лучшая команда. Смотреть на «Ювентус» было как в цирке — запредельная скорость, обработка мяча, потрясающая точность паса. Засчет таких высоких профессиональных качеств «Ювентус» и выиграл. Но «Зенит» выглядел достойно. Даже чтобы случился автогол, нужно создать для него ситуацию у ворот», — сказала Смородская «СЭ».

Также Смородская считает, что между «Зенитом» и «Ювентусом» очень большая разница в классе.

«Разница в классе между командами очень большая. Качество футбола в нашей лиге очень упало. «Зенит» даже в хорошей форме не тянет соревнования с «Ювентусом». «Ювентус» — не только один Дибала. О чем говорить? У них все партнеры по команде ждут паса. Нам еще расти и расти до уровня «Ювентуса». Уровень РПЛ падает не первый день. Это уже очень давно», — сказала Смородская «СЭ».

«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (12 баллов) располагается на первой строчке.