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Мостовой: «Челси» по силам пройти «Боруссию»

Мостовой оценил шансы «Челси» на победу над дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Челси» на победу над дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, что «Челси» по силам пройти «Боруссию». Они же уступили в гостях всего 0:1. При этом англичане играли лучше и моментов создавали больше. Во втором тайме они, пропустив нелепую контратаку, вообще задавили соперника. И в английской премьер-лиге «Челси» выиграл последний матч. Да, перед этим у лондонцев в домашнем чемпионате дела были не очень хороши. Но не может же команда все время быть в кризисе. Возможно, она как раз начинает из него выходить», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Ответная встреча между «Челси» и «Боруссией» состоится в Лондоне во вторник, 7 марта. В первом матче команда Грэма Поттера уступила сопернику (0:1).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10704767-mostovoj-ocenil-shansy-chelsi-projti-borussiyu-v-lige-chempionov.html
Александр Мостовой
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