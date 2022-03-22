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«Мбаппе, Неймар и Месси сыграли отлично. Бензема — выдающийся». Рикельме — о матче «Реал» — «ПСЖ»

Бывший полузащитник сборной Аргентины Рикельме оценил ответный матч между «Реалом» и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме прокомментировал ответный матч между «Реалом» и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Как по мне, каждый из тройки Мбаппе-Неймар-Месси сыграл отлично. Месси не может опекать Бензема, он занимается другим. Месси играл великолепно. Это был отличный матч для него, но в соперниках был «Реал».

Бензема — выдающийся. Великие игроки выдают великие матчи, и Бензема сказал: «Вот он я». Модричу и Винисиусу повезло, что у них есть Бензема. Он уникален", — цитирует Рикельме Ole.

«Реал» по сумме двух матчей победил «ПСЖ» со счетом 3:2. В четвертьфинале Лиги чемпионов сливочные встретятся с «Челси». Первый матч состоится 6 апреля.

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