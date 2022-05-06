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Лаудруп: «ПСЖ» и «Манчестер Сити» играли лучше, но «Реал» в финале Лиги чемпионов"

Лаудруп прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Реала» Микаэль Лаудруп прокомментировал выход мадридского клуба в финал Лиги чемпионов.

«У «Реала» очень долгая и богатая европейская история, — приводит слова Лаудрупа Cadena SER. — Раньше тоже случались прекрасные камбэки, но то, что происходит в нынешнем сезоне, выглядит невероятно. В 1/8 финала, в 1/4 финала, в 1/2 финала. Это произошло все три раза. «ПСЖ» и «Манчестер Сити» играли лучше, но все-таки «Реал» в финале Лиги чемпионов».

Экс-полузащитник отметил, что ему сложно подобрать слова.

«Мы видели игры с «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити». Когда такое происходит один раз, это можно назвать случайностью, но это происходит постоянно. «Реал» сначала не мог найти момент для гола, но пожалуйста — два гола за две минуты», — сказал он.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Матч состоится 28 мая. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Микаэль Лаудруп
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ФК Реал
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