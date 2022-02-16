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Оуэн: «Не худший результат для «Реала». «ПСЖ» не впечатлил»

Оуэн прокомментировал поражение «Реала» от «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший нападающий «Реала» Майкл Оуэн прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Не худший результат для «Реала», — приводит слова Оуэна официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport. — «ПСЖ» не впечатлил. Учитывая отсутствие правила выездных голов, не думаю, что мадридцы будут сильно огорчены».

Ответная встреча между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет 9 марта в Мадриде. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Оуэн играл за «Реал» с 2004 по 2005 год. На его счету 13 голов в 36 матчах за мадридскую команду.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033899--paris-vs-real-madrid/
Майкл Оуэн
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