Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Даблин: «Фоден вышел на поле и сыграл с «Атлетико» так, будто он детской площадке»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дион Даблин поделился мнением об игре полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Фодена в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0).

«Фоден вышел на поле и сыграл с «Атлетико» так, будто он детской площадке, — приводит слова Даблина BBC. — Мяч словно прилип к его ногам. Фоден всегда смотрит вперед и настроен позитивно. «Манчестер Сити» изменился с момента его выхода на поле. Де Брейне забил мяч благодаря действиями Филипа».

Встреча «Манчестер Сити» с «Атлетико» проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере вчера, 5 апреля . Ответная игра состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метраполитано» в Мадриде.

В нынешнем сезоне 21-летний англичанин забил 11 мячей и отдал девять результативных передач в 35 матчах за «Манчестер Сити». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.