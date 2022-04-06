Экс-нападающий «МЮ» Даблин о победе «Сити» над «Атлетико»: «Прагматично и скучно»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дион Даблин прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Прагматично и скучно, — приводит слова Даблина BBC. — «Атлетико» так добивается результата, но сегодня они проиграли 0:1. «Манчестер Сити» не создал много моментов, им приходилось много двигаться перед штрафной, и они не хотели сбиваться на подачи, потому что у них нет преимущества в верховой борьбе. Они сделали то, что должны были сделать».

Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. Единственный гол в игре на 70-й минуте забил де Брейне.

Ответный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.