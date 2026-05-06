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6 мая, 16:22

Семин — о выходе «Арсенала» в финал Лиги чемпионов: «Канониры на этом не остановятся»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал «СЭ» победу «Арсенала» над «Атлетико» (1:0) во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«На этом этапе Лиги чемпионов бывают или суперигры, или очень хорошие. «Арсенал» и «Атлетико» провели очень хорошую встречу. «Арсенал» выплывает после неудачных матчей. Команда смогла оторваться от «Манчестер Сити» в АПЛ, смогла обыграть «Атлетико» и впервые за 20 лет вышла в финал Лиги чемпионов. Я думаю, что канониры на этом не остановятся. Против «Арсенала» будет очень тяжело играть и «Баварии», и «ПСЖ», — сказал Семин «СЭ».

«Арсенал» по сумме двух встреч (первый матч — 1:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч — 5:4). Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

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