Капелло: «Реал» может выиграть Лигу чемпионов. У них превосходная команда и невероятный нападающий»

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло прокомментировал победу мадридской команды над «Челси» (3:1, 2:3) по итогам двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Сколько угодно готовиться к игре, но против команд такого уровня малейшая ошибка обрекает вас на смерть, — приводит слова Капелло Football Italia. — Иногда вратарь спасает вас, как это было вчера вечером с Куртуа. «Реала» и «Челси» очень хорошо подготовились, а затем Анчелотти провел очень хорошие замены, добавив свежести и качества».

Также тренер ответил на вопрос о том, может ли «Реал» выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

«Реал» может выиграть Лигу чемпионов. У них превосходная команда и невероятный центральный нападающий. Они жертвуют собой, Анчелотти придает им индивидуальности», — сказал он.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с победителем матча «Атлетико» — «Манчестер Сити».