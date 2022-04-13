Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 23:25

Капелло: «Реал» может выиграть Лигу чемпионов. У них превосходная команда и невероятный нападающий»

Капелло считает, что «Реал» может выиграть Лигу чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло прокомментировал победу мадридской команды над «Челси» (3:1, 2:3) по итогам двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Сколько угодно готовиться к игре, но против команд такого уровня малейшая ошибка обрекает вас на смерть, — приводит слова Капелло Football Italia. — Иногда вратарь спасает вас, как это было вчера вечером с Куртуа. «Реала» и «Челси» очень хорошо подготовились, а затем Анчелотти провел очень хорошие замены, добавив свежести и качества».

Также тренер ответил на вопрос о том, может ли «Реал» выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

«Реал» может выиграть Лигу чемпионов. У них превосходная команда и невероятный центральный нападающий. Они жертвуют собой, Анчелотти придает им индивидуальности», — сказал он.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с победителем матча «Атлетико» — «Манчестер Сити».

Источник: https://football-italia.net/capello-predicts-champions-league-success-for-humble-real-madrid/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Привычки: как сформировать полезные и избавиться от вредных
25 облучений, перелом, воспоминания о смерти жены, ночные визиты в больницу втайне от футболистов. Как главный тренер сборной Голландии сражается с раком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» — «Бенфика»: Фирмино оформил дубль

«Ливерпуль» — «Бенфика»: Яремчук сократил отставание гостей
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости