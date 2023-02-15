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Капелло — о Леау против «Тоттенхэма»: «Сейчас его голова забита контрактом, а не игрой»

Капелло остался недоволен игрой Леау в матче ЛЧ между «Миланом» и «Тоттенхэмом»
Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло остался недоволен игрой форварда Рафаэла Леау в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:0).

«Леау — феномен, это безусловно. Его нельзя упускать. Даже учитывая, что он, безусловно, уже не тот, что в прошлом, чемпионском году. Сейчас с ним происходит та же ситуация, что и с Дзаньоло — его голова занята контрактами, а не игрой», — цитирует Капелло Pianetamilan.it.

Контракт Леау истекает летом 2024 года. В этом сезоне 23-летний португалец провел за «Милан» 30 матчей, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.

Фабио Капелло
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