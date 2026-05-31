Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:36

Аршавин о матче «ПСЖ» и «Арсенала»: «Не тот финал, который хотелось видеть»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о финальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).

— Не тот финал, который хотелось видеть. Такая тяжелая игра, которая была на руку «Арсеналу», который еще и первый забил. Но мне кажется, результат справедливый. «ПСЖ» больше искал моменты, хотя их было мало, а «Арсенал» ждал либо случай, который позволит забить гол, либо удачи, которая могла сыграть в их пользу на пенальти.

&laquo;ПСЖ&raquo; выиграл Лигу чемпионов-2025/26.«ПСЖ» и Сафонов — победители Лиги чемпионов! Россиянин выиграл серию пенальти у «Арсенала»

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Аршавин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Украинский дрон атаковал здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС
Шнайдер спасла провальный сет в матче с Олейниковой. Россиянка — в четвертом круге «Ролан Гаррос»
Сборная Франции станет самой дорогой участницей ЧМ-2026 по футболу
Россиянин уничтожил гиганта из Бразилии за 40 секунд, поднял на уши Китай и потребовал титул. Что случилось в поединке Павлович - Тейшейра на турнире UFC в Макао
«Локомотив» нашел замену Хартли. Квартальнов возвращается в Ярославль
Путин продлил временный порядок оформления и маркировки товаров из ЕАЭС
Популярное видео
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал-2026: «ПСЖ» с Сафоновым победил «Арсенал»
«Я ощущаю боль — и только». Что сказали тренеры «Арсенала» и «ПСЖ» после драматичного финала ЛЧ
Аршавин о финале Лиги чемпионов: «В целом полностью игра была за «ПСЖ»
Сафонов после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Не до разговоров и теорий — все счастливы. А я уставший»
Аршавин: «Сафонов не отбил, но испугал так, что игроки «Арсенала» даже в створ ворот не попали»
Сафонов: «Чувствую свою заслугу в первом промахе «Арсенала» в серии пенальти»
Сафонов — про гол от «Арсенала» в финале Лиги чемпионов: «Кажется, можно немножко по-другому сыграть»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сафонов — про гол от «Арсенала» в финале Лиги чемпионов: «Кажется, можно немножко по-другому сыграть»

Сафонов: «Чувствую свою заслугу в первом промахе «Арсенала» в серии пенальти»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости