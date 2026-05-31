Аршавин о матче «ПСЖ» и «Арсенала»: «Не тот финал, который хотелось видеть»

Бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о финальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).

— Не тот финал, который хотелось видеть. Такая тяжелая игра, которая была на руку «Арсеналу», который еще и первый забил. Но мне кажется, результат справедливый. «ПСЖ» больше искал моменты, хотя их было мало, а «Арсенал» ждал либо случай, который позволит забить гол, либо удачи, которая могла сыграть в их пользу на пенальти.

