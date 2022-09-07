Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты 1-го тайма в матче группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» — «Ливерпуль».

«Никто не может понять, что происходило с обороной «Ливерпуля» в первом тайме. Как можно оправдать такой счет? Но так бывает. Не забывайте, что еще был один момент у Хвичи. Хвичи здорово показал себя в первом тайме. Мы же видим, как он здорово начал в чемпионе. Удивительно, что момент, который он не смог реализовать в первом тайме, в предыдущей игре он спокойно забил. С таким преимуществом легче играть. Может, через пару лет мы увидим Хвичу в топ-клубе, хотя и «Наполи» тоже хорошая команда», — сказал Мостовой «СЭ».

«Наполи» громит «Ливерпуль» после первого тайма матча группового турнира Лиги чемпионов — 3:0. Голы на счету Петра Зелиньски, Андре-Замбо Ангиссы и Джованни Симеоне, который замкнул прострел Хвичи Кварацхелии.