Мостовой — об ответном матче между «Реалом» и «Манчестер Сити»: «Англичанам будет трудно»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответной игры стыкового раунда Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Интересный матч будет. Но мы видели, что вчера происходило, всеми хваленная «Аталанта» получила на своем поле три от «Брюгге». Да и «Бенфике» с «Монако» тоже было тяжело. «Реал» есть «Реал», конечно, англичанам будет трудно», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Матч пройдет 19 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая встреча команд в стыковом раунде Лиги чемпионов завершилась победой «Реала» со счетом 3:2.