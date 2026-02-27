Мостовой — о «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Не настолько силен сейчас, команда пропускает в каждой игре»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от противостояния «ПСЖ» и «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В паре «ПСЖ» и «Челси» не знаю, что будет. Я бы не сказал, что парижане настолько сильны сейчас. Они пропускают в каждой игре, «Монако» им много забил. Но, в принципе, часто так бывает: выдают сумасшедший сезон, в котором выигрывают все, что только есть, а следующий год намного слабее. Тот же «Интер», да, до сих пор оправиться не может, вылетает. Здесь непонятно, шансы равны, я бы так сказал», — сказал Мостовой «СЭ».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Челси» пройдет 10 марта, ответный — 17 марта.

(Виктория Лебедева)

