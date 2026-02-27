Футбол
Сегодня, 17:40

Мостовой — о «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Не настолько силен сейчас, команда пропускает в каждой игре»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от противостояния «ПСЖ» и «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В паре «ПСЖ» и «Челси» не знаю, что будет. Я бы не сказал, что парижане настолько сильны сейчас. Они пропускают в каждой игре, «Монако» им много забил. Но, в принципе, часто так бывает: выдают сумасшедший сезон, в котором выигрывают все, что только есть, а следующий год намного слабее. Тот же «Интер», да, до сих пор оправиться не может, вылетает. Здесь непонятно, шансы равны, я бы так сказал», — сказал Мостовой «СЭ».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Челси» пройдет 10 марта, ответный — 17 марта.

(Виктория Лебедева)

Форвард &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлинг Холанн против игроков &laquo;Реала&raquo; Дани Себальоса и&nbsp;Федерико Вальверде.«Реал» и «Сити» сыграют пятый раз подряд, у «Буде-Глимт» хороший шанс пройти дальше. Интриги пар 1/8 финала Лиги чемпионов

Александр Мостовой
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Фенербахче»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Генк» — «Динамо» (Загреб): Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Штутгарт» — «Селтик»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Болонья» — «Бранн»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Виктория» Пл — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ференцварош» — «Лудогорец»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Реал» — «Бенфика»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«ПСЖ» — «Монако»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ювентус» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Аталанта» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Интер» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ньюкасл» — «Карабах»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Атлетико» — «Брюгге»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Байер» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Лилль» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Селтик» — «Штутгарт»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лудогорец» — «Ференцварош»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Панатинаикос» — «Виктория» Пл: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
ПАОК — «Сельта»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Фенербахче» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Динамо» (Загреб) — «Генк»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Бранн» — «Болонья»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Интер»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Брюгге» — «Атлетико»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: стыковые матчи и сетка до финала-2026
Гвардиола — о матче «Манчестер Сити» и «Реала» в Лиге чемпионов: «Когда играешь с сильнейшими, становишься лучше»
Мостовой — о «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов: «Против «Спортинга» у него есть преимущество в виде искусственного поля»
«Реал» и «Сити» сыграют пятый раз подряд, у «Буде-Глимт» хороший шанс пройти дальше. Интриги пар 1/8 финала Лиги чемпионов
«Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов, «ПСЖ» — с «Челси»
«Реал» и «Манчестер Сити» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки плей-офф
  • Пень Джаб.UA*

    Неужто там не лудшей российский кипер?

    27.02.2026

  • Артемон Доберманов

    Ну судя по результатам в ЛЧ пропускают все кроме БудеГлимта.

    27.02.2026

  • MyachikSkok

    Вратарь такой, вот и пропускают...

    27.02.2026

