Бывший арбитр ФИФА рассказал, как ему пытались дать взятку перед матчем киевского «Динамо»
Бывший арбитр ФИФА Лопес Ньето рассказал о том, как ему предлагали взятку за необходимый результат в матче «Динамо» против «Панатинаикоса» в рамках Лиги чемпионов.
Киевляне выиграли ту встреч со счетом 1:0, но после матча возник коррупционный скандал.
«Мы пошли поесть с этими господами, и они на двух «Мерседесах» двинулись вперед через лес. Они отвезли меня в своего рода деревню. «Это штаб киевского Динамо», — смеясь, сказали они...
Там даже флага не было. И вдруг некоторые девушки начинают бегать вокруг меня в очень провокационной манере. А потом, в комнате, они хотели со мной поговорить и дали мне бумагу, на которой было написано: «Антонио, победа «Динамо». 30 000 евро для вас». — Я хотел ударить этого парня, но я взял бумагу и сказал, что мы уезжаем», — приводит слова бывшего арбитра BeSoccer со ссылкой на программу Los otros de Movistar.
Напомним, что за это киевскую команду на два сезона отстранили от еврокубков, но вскоре дисквалификация была отменена.
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