Быстров верит в камбэк «Краснодара»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в интервью «СЭ» подвел итоги разгромного поражения «Краснодара» от «Олимпиакоса» (0:4) в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

— Это всё? Или верите, что через неделю может быть чудо?

— Верю! Все реально! Только пусть каждый игрок «Краснодара» вобьет себе в голову — на поле надо выйти с таким настроем, чтобы земля под ногами горела! Если быстро забить два гола, это уже для греков станет проверкой. Вот и узнаем — задрожат они или смогут отбиться, перетерпеть. В истории были матчи, когда команда выходила в следующий круг, проиграв в первой встрече 0:4. Надеюсь, и «Краснодару» удастся камбэк.

— Оптимистично.

— Другой вопрос, хватит ли «Краснодару» сил устроить «Олимпиакосу» такой прием? К тому же на очереди сложнейший матч с «Локомотивом». В гости приедет Федя Смолов, который наверняка мечтает забить бывшему клубу. (Александр Кружков)

Владимир Быстров: «Смотрю на Берга, Намли и думаю — сколько бы шансов давали русскому футболисту с такой игрой?»