Быстров в интервью «СЭ» пообещал отрастить усы, если Берг сделает дубль в матче с «Олимпиакосом»

Экс-игрок «Краснодара» и бывший футболист сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» отметил, что готов отрастить усы, если нападающий «быков» Маркус Берг сделает дубль в ответном матче 4-го раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

Игра «Краснодар» — «Олимпиакос» пройдет сегодня, 27 августа, начало — в 22.00 (мск).

Ранее Быстров в своем Instagram сравнил новичка «быков» Берга с деревом.

— Если Берг сделает дубль, то готов ли я прийти на следующий эфир «Матч ТВ» с усами? За мои 35 лет у меня усы так и не выросли. Поэтому с удовольствием поспорю и подожду еще лет 35, пока они вырастут. (Смеется.)

Пост в Instagram? Обязательно посвящу. Хотя подчеркну: я не говорю, что Берг не умеет забивать и больше никогда этого не сделает. Мое мнение другое — по тому, что видел, Берг — не усиление для «Краснодара». Забьет — ну молодец! Он нападающий и должен забивать! Понсе же после моих слов начал... (Андрей Сизякин)

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